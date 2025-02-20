Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Ứng Dụng Toàn Cầu (IDA) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà văn phòng Trường Thịnh, Tràng An Complex, số 01 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Lập và thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự khi có yêu cầu;

• Đào tạo hội nhập nhân sự mới và lên kế hoạch đào tạo nội bộ theo định kỳ;

• Thực hiện tính lương, giải quyết các chế độ, chính sách phúc lợi cho người lao động;

• Tham gia xây dựng, bổ sung hoàn thiện nội quy, quy chế Công ty;

• Soạn thảo văn bản hành chính;

• Tổ chức các phong trào, hoạt động tập thể tăng cường tình đoàn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp;

• Thực hiện quản lý, theo dõi trang thiết bị văn phòng, mua sắm, thanh toán các chi phí theo định kỳ và phát sinh tại văn phòng;

• Thực hiện công tác lễ tân văn phòng;

• Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc;

• Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Hành chính văn thư, quản trị nguồn nhân lực, luật hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

• Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên Hành chính nhân sự.

• Đã làm việc trên phần mềm quản lý doanh nghiệp: 1office, base…là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Ứng Dụng Toàn Cầu (IDA) Thì Được Hưởng Những Gì

