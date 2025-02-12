Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH DOHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH DOHICO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 118 Đường B, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tuyển dụng,
- Quản lý, lưu giữ file hồ sơ, công văn, soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính,...
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty,
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Nữ
- Sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường
- Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel...)
Tại Công ty TNHH DOHICO Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức phụ cấp: Thỏa thuận theo năng lực
- Review lương hàng năm (khi là nhân viên chính thức)
- Được đảm bảo về chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật
- Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DOHICO
