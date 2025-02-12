Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH DOHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 Đường B, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

- Tuyển dụng,

- Quản lý, lưu giữ file hồ sơ, công văn, soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính,...

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty,

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Nữ

- Sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường

- Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel...)

Tại Công ty TNHH DOHICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức phụ cấp: Thỏa thuận theo năng lực

- Review lương hàng năm (khi là nhân viên chính thức)

- Được đảm bảo về chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

