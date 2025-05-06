Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MUSE MCN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Phụ trách bảo hiểm xã hội và các công việc HR thông thường

Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc và Tổng Công ty.

Phù hợp với những ai quan tâm đến mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Hàn Quốc

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên bất kể chuyên ngành, ưu tiên chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan đến quản lý khác.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh

Thông thạo các chính sách phúc lợi cho nhân viên, luật lao động và các quy định liên quan.

Tinh thần trách nhiệm cao, ý thức bảo mật kinh doanh cao.

Tinh thần phối hợp, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và khả năng chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MUSE MCN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương tháng 13...

Các chế độ phúc lợi & hỗ trợ khác theo quy định chung của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUSE MCN

