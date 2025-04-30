Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Aten English - 308 An Dương Vương, phường 4, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Bạn yêu thích môi trường giáo dục – nơi công việc bạn làm giúp người khác giỏi hơn, tự tin hơn và dám ước mơ nhiều hơn.

Bạn muốn học hỏi kỹ năng quản lý, điều phối lớp học, xử lý tình huống thực tế tại trung tâm tiếng Anh.

Bạn là sinh viên năm cuối, sắp ra trường hoặc mới tốt nghiệp – và đang tìm một môi trường vừa đào tạo vừa làm việc thực tế.

Hành chính – Nhân sự: hỗ trợ tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ, chấm công, sắp lịch làm việc cho giáo viên/nhân viên.

Điều phối trung tâm: sắp xếp lớp học, hỗ trợ giáo viên và học viên trong quá trình học.

Hỗ trợ quản lý: ghi nhận ý kiến học viên, hỗ trợ xử lý các tình huống đơn giản tại trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

Bạn có tư duy logic, làm việc nhóm tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Bạn chủ động, có trách nhiệm và muốn phát triển bản thân.

Bạn có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (trao đổi với giáo viên nước ngoài).

Thứ 2 – Thứ 5: Bắt buộc làm ca tối từ 18h–22h + 4 tiếng tuỳ chọn

Các khung giờ còn lại tự đăng ký linh hoạt.

Nghỉ 1 ngày/tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6–8 triệu/tháng

Thưởng vận hành: tùy theo kết quả công việc.

Tổng thu nhập thực tế: 10–15 triệu/tháng.

Được đào tạo bài bản từ A–Z kỹ năng vận hành, quản lý.

Làm việc trực tiếp với đội ngũ sáng lập và quản lý cấp cao.

Được mentoring 1-1 với CEO và các Leader để phát triển nhanh chóng.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, đồng đội thân thiện.

Thưởng lễ, Tết, thưởng nóng.

Các hoạt động team building hằng tháng.

Chính sách riêng dành cho nhân sự vận hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

