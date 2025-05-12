Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 53, Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Nhiệm vụ 1:

Phối hợp với các phòng ban để tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng;

Sáng tạo post tuyển dụng và chủ động tìm kiếm các nguồn ứng viên tiềm năng;

Đảm bảo ứng viên có trải nghiệm tuyển dụng tốt, phụ trách sắp xếp phỏng vấn và theo sát tiến độ tuyển dụng;

Báo cáo kết quả công việc mỗi tuần;

Các công việc khác theo sự phân công của Manager.

Nhiệm vụ 2:

Phối hợp với các phòng ban theo dõi và tính KPIs cho nhân sự;

Tính lương và phụ trách các công việc liên quan đến Bảo hiểm xã hội;

Nghiên cứu và đề xuất những chính sách phù hợp;

Phụ trách các hoạt động kết nối nhân viên (20%);

Nhiệm vụ 3:

Các công việc về admin (10%).

Nhiệm vụ 4:

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan (Quản trị Nhân sự, Hành chính văn phòng, Luật,...).

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Hành chính Nhân sự tổng hợp hoặc các vị trí tương đương từ 03 năm trở lên.

Am hiểu các nghiệp vụ hành chính văn phòng và các quy định cơ bản của Luật Lao động, BHXH, BHYT, BHTN.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng.

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Nhanh nhẹn, linh hoạt và có khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên, các phúc lợi khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn với các ứng viên phù hợp;

Được tham gia BHXH, BHYT;

12 ngày nghỉ phép năm;

Được tham gia trải nghiệm sản phẩm của công ty 3 lần / năm;

Được đào tạo, hướng dẫn chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ điều hành

Review lương hàng năm;

Cơ hội được làm việc tại công ty đầu ngành trong mảng Hiking/ Trekking tại Việt Nam.

Working time: 8h30 - 18h, Monday - Friday

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

