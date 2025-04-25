Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 485 - 487 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Công tác quản lý, tham gia việc tuyển dụng nhân sự:

Định biên nhân sự toàn nhà máy theo từng giai đoạn.

Triển khai công tác tuyển dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh.

Tiếp nhận, đào tạo hội nhập, bàn giao nhân sự mới cho các Phân xưởng/ Bộ phận và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận nhân sự mới.

Theo dõi quá trình thử việc và nhắc nhở các Phòng/ Bộ phận thực hiện công việc đánh giá kết quả thử việc của nhân sự mới; ký hợp đồng lao động (nếu đạt yêu cầu).

Quan hệ và Kỷ luật lao động:

Theo dõi hợp đồng lao động của CBNV ; kiểm tra, đôn đốc việc xử lý những hợp đồng hết thời hạn và giải quyết những phát sinh liên quan.

Thường xuyên giám sát việc chấp hành các Nội quy/ Quy định của Công ty ; Xử lý các trường hợp vi phạm Nội quy, Kỷ luật lao động ; soạn thảo để ban hành các QĐ xử lý, kỷ luật CBCNV Nhà máy vi phạm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành quản trị nhân sự, kinh tế, ngoại ngữ

Giữ chức vụ trưởng phòng, trưởng nhóm nhân sự, hoặc tương đương từ 3 năm trở lên.

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, quản lý, phân tích. Am hiểu và vận dụng luật Lao động, Doanh nghiệp, Bảo hiểm, PCCC...

Ưu tiên đã tham gia các lớp huấn luyện về Quản trị nhân sự. Yêu cầu: Tuổi từ 30 tuổi đến 40 tuổi.

Tin học văn phòng thành thạo. Biết thêm 1Office, Bravo là một điểm cộng.

Ưu tiên ứng viên ở khu vực lân cận Thủ Đức.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương: 10 triệu - 18 triệu.

Được trang bị: laptop, văn phòng phẩm, đồng phục.

Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần và thâm niên.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...phúc lợi riêng cho quản lý và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.

Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ Chủ Nhật.

