Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Quản lý nhân sự

Quản lý văn phòng: Xử lý các công việc hành chính, tổ chức và duy trì các hoạt động văn phòng như lên lịch họp, đặt phòng họp, tổ chức sự kiện nội bộ; Quản lý trang thiết bị văn phòng, tài sản công ty, và đề xuất mua sắm khi cần thiết.

Hỗ Trợ nhân viên: Ghi nhận và giải quyết các yêu cầu của nhân viên liên quan đến hành chính, như nghỉ phép, chế độ phúc lợi; Hỗ trợ các hoạt động đào tạo, phát triển nhân sự, thông báo nội bộ.

Đảm bảo tuân thủ quy định

Đảm bảo các quy định về hành chính, lao động được tuân thủ và thực hiện đầy đủ trong công ty.

Cập nhật và bảo quản hồ sơ, tài liệu của công ty theo quy định, đảm bảo tính bảo mật.

Các công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Kế toán - Tài Chính.

Có kinh nghiệm vị trí tương đương 2 năm trở lên

Am hiểu các nghiệp vụ (hành chính nhân sự, thuế TNCN, luật lao động, kế toán lương)

Có kiến thức chuyên ngành kế toán, có hiểu biết về hệ thống kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán

Trung thực, cẩn thận trong công việc.

Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán

Thao tác nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.

Chịu được áp lực cao trong công việc

Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc

Trách nhiệm, tự tin, khả năng thích nghi, linh động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Thưởng Tết, thưởng Lễ, sinh nhật, hiếu hỉ và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Hỗ trợ chi phí ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT

