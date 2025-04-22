Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MUSE MCN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MUSE MCN
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Phụ trách bảo hiểm xã hội và các công việc HR thông thường
Tìm kiếm, liên hệ với các beauty influencer
Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc và Tổng Công ty.
Phù hợp với những ai quan tâm đến mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Hàn Quốc
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên bất kể chuyên ngành, ưu tiên chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan đến quản lý khác.
Thông thạo các chính sách phúc lợi cho nhân viên, luật lao động và các quy định liên quan.
Tinh thần trách nhiệm cao, ý thức bảo mật kinh doanh cao.
Tinh thần phối hợp, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và khả năng chịu áp lực tốt.
Tại CÔNG TY TNHH MUSE MCN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực
Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương tháng 13...
Các chế độ phúc lợi & hỗ trợ khác theo quy định chung của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUSE MCN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
