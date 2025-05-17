Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: T21 Vinhomes Grand Park, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Công tác tuyển dụng (50%)
Lên kế hoạch tuyển dụng dựa trên nhu cầu tuyển dụng.
Thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, tiếp nhận nhân sự mới
Hỗ trợ, thực hiện onboard cho nhân viên mới.
__
2. Công tác quản lý văn phòng (30%)
Quản lý tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất tại văn phòng.
Đảm bảo văn phòng luôn sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp.
Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất của văn phòng hàng ngày/tháng/quý/năm.
3. Công tác nhân sự (20%)
Quản lý, theo dõi, ký kết Hợp đồng làm việc với CBNV.
Quản lý hồ sơ nhân sự của CBNV Công ty, cập nhật tình hình nhân sự.
Truyền tải các chính sách nhân sự đến CBNV một cách rõ ràng; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Nhân viên.
Giải quyết thủ tục nghỉ việc, hồ sơ thôi việc.
Quan hệ lao động: sâu sát với CBNV để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề, khúc mắc của CBNV đồng thời là cầu nối giữa CBNV và lãnh đạo Công ty.
Khen thưởng, kỷ luật: thực hiện chuẩn chỉnh theo quy định công ty và luật lao động.
Thực hiện các chế độ thăm hỏi, phúc lợi cho người lao động.
Các công việc liên quan đến nhân sự khác.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm hoặc bán lẻ
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có gu thẩm mỹ
Có kinh nghiệm sử dụng MXH để tuyển dụng là lợi thế lớn
Kỹ năng tổ chức, làm việc độc lập, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng:
chính thức thu nhập 10-12tr
Lương cứng 8.000.000
Thưởng Chuyên cần, thưởng KPI.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, quản lý thân thiện
Tham gia đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN)
Thưởng tháng lương thứ 13 theo tình hình kinh doanh của công ty, thưởng lễ tết
Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL

CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: K5 Đường số 455, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

