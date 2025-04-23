Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Dreamer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103 Điện Biên Phủ, Đa Kao , Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Quản lý, phát hành hóa đơn thuế GTGT của công ty

Theo dõi công nợ đối tác và khách hàng

Nhập và xử lý nghiệp vụ kế toán phát sinh lên phần mềm Misa

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo dõi đối chiếu xuất nhập tồn với các thủ kho.

Chấm công, lập bảng lương, HĐLĐ, cập nhật danh sách nhân sự và theo dõi biến động nhân sự, khai báo tăng/giảm BHXH.

Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu: đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn…..

Quản lý công văn đi – đến, lưu trữ hồ sơ, quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Công ty, quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng, VPP

Quản lý trang thiết bị, tài sản của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm BCTC, BCT

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành kế toán

Thành thạo phần mềm kế toán MISA và tin học văn phòng

Am hiểu về luật kế toán

Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc. Tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Dreamer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Làm việc trong môi trường thân thiện, vui vẻ; đề cao ý kiến cá nhân.

Cơ hội đào tạo, phát triển trong công việc, gắn bó lâu dài.

Các chế độ ngày nghỉ Lễ, Tết, ... theo quy định của pháp luật.

Xét nâng lương hằng năm theo sự tiến bộ, khả năng và tinh thần trách nhiệm

Thời gian làm việc: Từ 9h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 ( thứ 7 làm cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dreamer Việt Nam

