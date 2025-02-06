Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Jump Arena làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Số 55 Đường Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. HR Admin:

- Quản lý thư từ, gửi hàng hóa cho công ty

- Quản lý vệ sinh, hỉnh ảnh khu lễ tân, nhà vệ sinh, Pantry, khu phòng họp

- Quản lý công tác hành chánh nhằm hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của các phòng ban gồm văn phòng phẩm, điện, nước uống,...

- Quản lý chi phí điện, nước, thiết bị vệ sinh cho khu VP

- Quản lý pantry - đi siêu thị hàng tháng cho VP

- Liên hệ đặt khách sạn, vé máy bay, phương tiện đi lại cho tất cả NV JA

- Làm thủ tục thanh toán, thu hồi hóa đơn sau khi khi mọi người đi công tác

- Tổ chức các hoạt động activities nhỏ tại văn phòng

- Những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

2. Purschasing:

- Tìm 03 Nhà cung cấp làm đề xuất mua hàng khi nhận thông tin từ các bộ phận

- Trao đổi Nhà cung cấp về chi phí, chiết khấu, vận chuyển, giao hàng, thanh toán

- Làm đề xuất thanh toán với kế toán và theo dõi thanh toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (nhân sự, hành chính, thu mua)

- Ưu tiên có kinh nghiệm về F&B, retails, service

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Cẩn thận, chi tiết, khả năng giao tiết tốt, chịu được áp lực

- Có tiếng anh là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Jump Arena Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường năng động, được phát triển về mảng Nhân sự

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành về BHXH-YT-TN.

- Bảo hiểm sức khỏe 24/7 - PTI.

- Thưởng động viên theo tình hình kinh doanh của công ty, vé chơi dành cho nhân viên, lương T13,...

- Nghỉ phép hàng tháng theo luật, Lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Jump Arena

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Jump Arena

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.