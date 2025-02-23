Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, tháp Tây tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 2 Triệu

- Tham gia hỗ trợ và trực tiếp thực hiện các công việc chung của phòng hành chính nhân sự

- Về mảng tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, nhập data ứng viên, sắp xếp PV...

- Về mảng hành chính nhân sự: sắp xếp hồ sơ giấy tờ, nhập liệu, làm các bộ thanh toán tạm ứng, theo dõi công văn đi đến...

- Đào tạo và truyền thông nội bộ: nó bao gồm hỗ trợ sự kiện , buổi đào tạo, viết bài truyền thông...

- Hoàn thành các công việc theo sự phân công của quản lí trực tiếp

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đại học ưu tiên chuyên ngành nhân sự, luật, báo chí... có định hướng theo mảng nhân sự

- Có laptop cá nhân để làm việc

- Ham học, cầu tiến, sẵn sàng học điều mới, có khả năng tự học và định hướng lâu dài về Hành chính nhân sự

- Có khả năng viết content và thiết kế cơ bản là lợi thế

- Có thể sử dụng tốt phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương 2 triệu/tháng ( fulltime)

- Có cơ hội học hỏi kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho vị trí Hành Chính Nhân Sự .- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo

- Được bổ trợ dấu mộc và tham vấn hoàn thành bài báo cáo thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin