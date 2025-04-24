Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MD CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MD CARE VIỆT NAM
- Hà Nội: 10 Ng. 14 P. Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Phụ trách toàn bộ quy trình tuyển dụng: đăng tin, lọc CV, lên lịch và phỏng vấn, onboarding.
Quản lý hồ sơ nhân sự.
Thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN.
Theo dõi ngày phép, chế độ thai sản, ốm đau, và các phúc lợi khác.
Giám sát giờ giấc, thái độ làm việc và nội quy của nhân viên.
Quản lý hoạt động vệ sinh, sắp xếp không gian làm việc chung, đề xuất cải tiến.
Quản lý văn phòng phẩm, nước uống, bánh kẹo tiếp khách, chi phí hành chính nhỏ.
Đảm bảo đủ vật tư vận hành cho cả văn phòng và khu vực spa.
Soạn thảo hợp đồng, lưu trữ hồ sơ, quản lý văn bản, công văn nội bộ.
Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ như sinh nhật, teambuilding,...
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Giao tiếp tốt, chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa hoặc làm đẹp.
Tại CÔNG TY TNHH MD CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH đầy đủ, nghỉ lễ theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài và ổn định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MD CARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI