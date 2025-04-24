Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MD CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Ng. 14 P. Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Phụ trách toàn bộ quy trình tuyển dụng: đăng tin, lọc CV, lên lịch và phỏng vấn, onboarding.

Quản lý hồ sơ nhân sự.

Thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN.

Theo dõi ngày phép, chế độ thai sản, ốm đau, và các phúc lợi khác.

Giám sát giờ giấc, thái độ làm việc và nội quy của nhân viên.

Quản lý hoạt động vệ sinh, sắp xếp không gian làm việc chung, đề xuất cải tiến.

Quản lý văn phòng phẩm, nước uống, bánh kẹo tiếp khách, chi phí hành chính nhỏ.

Đảm bảo đủ vật tư vận hành cho cả văn phòng và khu vực spa.

Soạn thảo hợp đồng, lưu trữ hồ sơ, quản lý văn bản, công văn nội bộ.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ như sinh nhật, teambuilding,...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Nhân sự, Hành chính,,...

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Giao tiếp tốt, chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa hoặc làm đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH MD CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9-11 triệu VNĐ/tháng, xét tăng theo hiệu quả công việc.

Được đóng BHXH đầy đủ, nghỉ lễ theo quy định.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài và ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MD CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin