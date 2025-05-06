Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT3C.57 - Khu nhà ở Quốc Hội - 258 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Quản lý hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin nhân sự.

Tham gia xây dựng các chính sách và quy trình nhân sự của công ty.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự.

Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.

Tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự.

Có kinh nghiệm trong tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự.

Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch tốt.

Am hiểu luật lao động Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp hàng tháng (9-12 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13

Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất… theo thành tích KPI công việc

Các khoản phụ cấp: Điện thoại, xăng xe, ăn trưa.

Các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, du lịch hằng năm… cho người lao động.

Được đào tạo trước và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC

