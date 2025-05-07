Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TSAM MODE làm việc tại Hà Nội thu nhập 21 - 25 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TSAM MODE làm việc tại Hà Nội thu nhập 21 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TSAM MODE
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TNHH TSAM MODE

Hành chính nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TSAM MODE

Mức lương
21 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Mỹ Đình Plaza 2, Ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 21 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm triển khai và giám sát: Các hoạt động trả lương – thưởng – chế độ - phúc lợi …, giải quyết chế độ cho nhân sự theo chính sách/ quy định của Công ty và quy định của pháp luật;
Các hoạt động về BHXH-YT, BHSK-BHTN theo định kỳ tháng/năm.
Đề xuất phương án, xử lý các phát sinh về quan hệ lao động trong hệ thống;
Triển khai xây dựng và kiểm soát hệ thống báo cáo liên quan tới các hoạt động nhân sự theo quy định, tham gia xây dựng và kiểm soát ngân sách nhân sự hàng năm;
Xây dựng, rà soát, điều chỉnh toàn bộ quy trình liên quan mảng C&B và xây dựng các hướng dẫn đính kèm quy trình để phục vụ vận hành;
Xây dựng hành trình trải nghiệm nhân viên, chính sách giữ chân nhân sự;
Xây dựng chiến lược nhân sự , kết nối chiến lược nhân sự với chiến lược kinh doanh của công ty.
Lập kế hoạch tuyển dụng hàng quý/năm theo nhu cầu kinh doanh;
Xây dựng , hoàn thiện và tối ưu quy trình tuyển dụng
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng (Employer branding);
Trực tiếp tuyển các vị trí chủ chốt và giám sát quá trình tuyển dụng;
Làm việc với các agency/đối tác tuyển dụng (nếu cần).
Lên kế hoạch đào tạo Nhân sự mới, khảo sát nhu cầu đào tạo của các phòng ban để từ đó đưa ra kế hoạch đào tạo của từng phòng ban cụ thể;
Xây dựng các tài liệu, quy trình & tham gia đào tạo cho Công ty;
Xây dựng, tối ưu quy trình, tài liệu & tham gia đánh giá nhân sự hiệu quả thông qua Khung năng lực, KPI/OKR…
Xây dựng các quy chế tổ chức công tác hành chính, hậu cần;
Đề xuất & Kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong công ty;
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ công ty, thiết bị, phương tiện;
Tham mưu và xây dựng/thiết lập các chính sách, quy trình, quy chế phát sinh từ thực tế công việc trong quá trình vận hành;
Lập kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, triển khai các hạng mục liên quan cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 21 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 28 - 34;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Nhân sự, Quan hệ lao động hoặc các ngành liên quan;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên, ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ;
Có kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng quy trình quy chế trong các công ty;
Hiểu biết rõ về luật lao động và các luật có liên quan;
Có kỹ năng quản lý đội nhóm tốt;
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, các công cụ Google Drive);
Có khả năng linh hoạt giải quyết các vấn đề, giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo;
Kỹ năng tổ chức & quản lý thời gian tốt để làm việc đúng thời hạn;
Tư duy logic, tiếp thu nhanh, tính cách cởi mở, chủ động trong hành động;
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TSAM MODE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng 17 triệu + %Thưởng Doanh Thu + Phụ cấp (Ăn: 800.000 VNĐ và xăng xe: 300.000 VNĐ) => Thu nhập 21 - 25tr/tháng;
Tổng phụ cấp: 1,1 Triệu/tháng
Thưởng theo Doanh thu: 3-7 Triệu/Tháng ++ (Không giới hạn)
Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng + 100% phụ cấp, 100% thưởng doanh thu trong thời gian thử việc;
Review lương cứng 6 tháng/lần;
Nghỉ phép năm, BHXH sau thử việc;
Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiểu hỉ, lương tháng 13 tiền triệu trở lên;
Du lịch, teambuilding hàng năm, liên hoan nội bộ hàng tháng;
Chính sách mua hàng dành riêng cho nhân sự nội bộ;
Phát triển lên Trưởng phòng hành chính nhân sự trong 1 năm.
Trang bị công cụ dụng cụ tốt nhất phục vụ công việc: Máy tính , điện thoại , sim,...
Được tài trợ hoàn toàn tham gia các khóa nâng cao nghiệp vụ do công ty cử đi.
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, không toxic;
Minh bạch, rõ ràng, tôn trọng kết quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TSAM MODE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TSAM MODE

CÔNG TY TNHH TSAM MODE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Mỹ Đình Plaza 2, Số 2 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-21-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job355268
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN
5.6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Mla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Mla Group
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP DNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP DNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Tổng hợp sản xuất và thương mại Đại Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH Tổng hợp sản xuất và thương mại Đại Minh
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van MKF Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van MKF Viet Nam
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Pan Asia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Pan Asia Việt Nam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ OME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ OME
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm