Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TSAM MODE làm việc tại Hà Nội thu nhập 21 - 25 Triệu

Mức lương 21 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Mỹ Đình Plaza 2, Ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 21 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm triển khai và giám sát: Các hoạt động trả lương – thưởng – chế độ - phúc lợi …, giải quyết chế độ cho nhân sự theo chính sách/ quy định của Công ty và quy định của pháp luật;

Các hoạt động về BHXH-YT, BHSK-BHTN theo định kỳ tháng/năm.

Đề xuất phương án, xử lý các phát sinh về quan hệ lao động trong hệ thống;

Triển khai xây dựng và kiểm soát hệ thống báo cáo liên quan tới các hoạt động nhân sự theo quy định, tham gia xây dựng và kiểm soát ngân sách nhân sự hàng năm;

Xây dựng, rà soát, điều chỉnh toàn bộ quy trình liên quan mảng C&B và xây dựng các hướng dẫn đính kèm quy trình để phục vụ vận hành;

Xây dựng hành trình trải nghiệm nhân viên, chính sách giữ chân nhân sự;

Xây dựng chiến lược nhân sự , kết nối chiến lược nhân sự với chiến lược kinh doanh của công ty.

Lập kế hoạch tuyển dụng hàng quý/năm theo nhu cầu kinh doanh;

Xây dựng , hoàn thiện và tối ưu quy trình tuyển dụng

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng (Employer branding);

Trực tiếp tuyển các vị trí chủ chốt và giám sát quá trình tuyển dụng;

Làm việc với các agency/đối tác tuyển dụng (nếu cần).

Lên kế hoạch đào tạo Nhân sự mới, khảo sát nhu cầu đào tạo của các phòng ban để từ đó đưa ra kế hoạch đào tạo của từng phòng ban cụ thể;

Xây dựng các tài liệu, quy trình & tham gia đào tạo cho Công ty;

Xây dựng, tối ưu quy trình, tài liệu & tham gia đánh giá nhân sự hiệu quả thông qua Khung năng lực, KPI/OKR…

Xây dựng các quy chế tổ chức công tác hành chính, hậu cần;

Đề xuất & Kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong công ty;

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ công ty, thiết bị, phương tiện;

Tham mưu và xây dựng/thiết lập các chính sách, quy trình, quy chế phát sinh từ thực tế công việc trong quá trình vận hành;

Lập kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, triển khai các hạng mục liên quan cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ.

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 21 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 28 - 34;

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Nhân sự, Quan hệ lao động hoặc các ngành liên quan;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên, ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ;

Có kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng quy trình quy chế trong các công ty;

Hiểu biết rõ về luật lao động và các luật có liên quan;

Có kỹ năng quản lý đội nhóm tốt;

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, các công cụ Google Drive);

Có khả năng linh hoạt giải quyết các vấn đề, giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo;

Kỹ năng tổ chức & quản lý thời gian tốt để làm việc đúng thời hạn;

Tư duy logic, tiếp thu nhanh, tính cách cởi mở, chủ động trong hành động;

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TSAM MODE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng 17 triệu + %Thưởng Doanh Thu + Phụ cấp (Ăn: 800.000 VNĐ và xăng xe: 300.000 VNĐ) => Thu nhập 21 - 25tr/tháng;

Tổng phụ cấp: 1,1 Triệu/tháng

Thưởng theo Doanh thu: 3-7 Triệu/Tháng ++ (Không giới hạn)

Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng + 100% phụ cấp, 100% thưởng doanh thu trong thời gian thử việc;

Review lương cứng 6 tháng/lần;

Nghỉ phép năm, BHXH sau thử việc;

Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiểu hỉ, lương tháng 13 tiền triệu trở lên;

Du lịch, teambuilding hàng năm, liên hoan nội bộ hàng tháng;

Chính sách mua hàng dành riêng cho nhân sự nội bộ;

Phát triển lên Trưởng phòng hành chính nhân sự trong 1 năm.

Trang bị công cụ dụng cụ tốt nhất phục vụ công việc: Máy tính , điện thoại , sim,...

Được tài trợ hoàn toàn tham gia các khóa nâng cao nghiệp vụ do công ty cử đi.

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, không toxic;

Minh bạch, rõ ràng, tôn trọng kết quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TSAM MODE

