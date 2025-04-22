Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng đầy đủ và hoạt động tốt.

Quản lý các hợp đồng thuê mướn, mua sắm trang thiết bị, dịch vụ bảo trì.

Tổ chức các sự kiện nội bộ, hội họp, sinh nhật, gắn kết nhân viên.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy trình.

Phối hợp với các phòng ban xác định nhu cầu tuyển dụng định kỳ và đột xuất.

Xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển dụng theo từng đợt, từng vị trí.

Soạn thảo và đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng phù hợp (Facebook, Zalo, job boards…).

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ và điều phối phỏng vấn chuyên môn.

Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả từng đợt tuyển dụng.

Góp phần xây dựng quy trình tuyển dụng chuẩn hóa toàn hệ thống.

Hỗ trợ truyền thông tuyển dụng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng Rosier.

Tiếp nhận và lưu trữ thông tin nhân sự mới: hồ sơ ứng tuyển, hợp đồng, giấy tờ tùy thân...

Cập nhật thông tin thuyên chuyển, thay đổi lương, nghỉ phép, khen thưởng…

Theo dõi thời hạn hợp đồng, quản lý việc gia hạn, chấm dứt đúng quy định.

Giải đáp thắc mắc và xử lý các yêu cầu liên quan đến quyền lợi, chế độ phúc lợi.

Đảm bảo việc thực hiện phúc lợi đúng quy định nội bộ và pháp luật.

Quản lý dữ liệu chấm công,

Tiếp nhận, xử lý các thắc mắc liên quan đến công.

Đảm bảo quy trình tính lương đúng, minh bạch, và tuân thủ pháp luật lao động.