Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: G5, FiveStar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ công tác đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên, phát triển nguồn nhân sự.
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ ứng viên.
Báo cáo lịch phỏng vấn.
Hỗ trợ sắp xếp cho buổi phỏng vấn tập trung.
Hỗ trợ quản lý hồ sơ hành chính, nhân sự của công ty
Một số công việc khác theo sự phân công của bộ phận và cấp trên
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3/4 hoặc mới ra trường, ưu tiên các bạn theo học chuyên ngành Nhân sự/ QTKD/ các ngành có liên quan khác và có định hướng theo ngành Nhân Sự.
Đảm bảo thời gian thực tập 2-3tháng full-time
Có khả năng giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm với công việc
Ưu tiên ứng viên có laptop cá nhân.
Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ dấu mộc và số liệu làm báo cáo thực tập
Hỗ trợ lương thực tập: 2triệu + 200k/ứng viên tuyển dụng thành công
Được sự hướng dẫn, đào tạo kỹ càng, ân cần từ các anh chị có kinh nghiệm
Cơ hội tham gia các sự kiện lớn nhỏ của công ty
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung, chuyên nghiệp và sẵn sàng bồi dưỡng, đào tạo việc phát triển năng lực cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
