Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G5, FiveStar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ công tác đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên, phát triển nguồn nhân sự.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ ứng viên.

Báo cáo lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ sắp xếp cho buổi phỏng vấn tập trung.

Hỗ trợ quản lý hồ sơ hành chính, nhân sự của công ty

Một số công việc khác theo sự phân công của bộ phận và cấp trên

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3/4 hoặc mới ra trường, ưu tiên các bạn theo học chuyên ngành Nhân sự/ QTKD/ các ngành có liên quan khác và có định hướng theo ngành Nhân Sự.

Đảm bảo thời gian thực tập 2-3tháng full-time

Có khả năng giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Ưu tiên ứng viên có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc và số liệu làm báo cáo thực tập

Hỗ trợ lương thực tập: 2triệu + 200k/ứng viên tuyển dụng thành công

Được sự hướng dẫn, đào tạo kỹ càng, ân cần từ các anh chị có kinh nghiệm

Cơ hội tham gia các sự kiện lớn nhỏ của công ty

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung, chuyên nghiệp và sẵn sàng bồi dưỡng, đào tạo việc phát triển năng lực cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

