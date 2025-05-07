Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH SƠN
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH SƠN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SỐ 25

- LOUIS II – HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng.
Trưởng phòng
Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.
Gởi thông báo, soạn thảo hợp đồng lao động cho các ứng viên đã trúng tuyển.
Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình Trưởng phòng.
Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của Công ty.
Tổng hợp nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho từng đối tượng lao động định kỳ trình Trưởng phòng.
Đề xuất lựa chọn cơ sở đào tạo và trực tiếp liên hệ, phối hợp, giám sát các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho CBNV.
CBNV
Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, lập báo cáo đánh giá về kết quả đào tạo trình Trưởng phòng.
Tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển Phòng kế toán kiểm tra.
Theo dõi và cập nhật vào hệ thống các thay đổi nâng hạ lương của người lao động.
Định kỳ tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất các điều chỉnh về mức lương, thưởng và đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế của Công ty trình Trưởng phòng xem xét.
Hỗ trợ với Trưởng phòng lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện hệ thống quản trị và đánh giá đúng kế hoạch.
Kiểm tra và yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các mẫu biểu, tài liệu (nếu cần thiết).
Tổng hợp kết quả đánh giá toàn Công ty trình Trưởng phòng.
Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng.
Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/ hoặc hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.
Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự trình Trưởng phòng xem xét để báo cáo Giám Đốc.
Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động.
Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định
Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của người lao động.
Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án, các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ theo phân công.
Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.
Đối nội: Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.
Đối ngoại: Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.
Chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định quản lý của Công ty
Quan hệ đoàn kết nội bộ.
Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.
Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.
Theo quy định định kỳ, hoặc đột xuất một cách kịp thời đầy đủ và chính xác công việc được giao Giám đốc, Phó trưởng phòng.
Tiếp nhận, phản ánh và phân loại các thông tin đến Phó trưởng, Giám đốc và CBNV theo yêu cầu.
Yêu cầu CBNV thực hiện đúng quy định về việc ký sổ đầu giờ làm việc hay đi công tác trong giờ làm việc
Đề xuất các ý kiếm nhằm cải tiến công việc trong công ty

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH SƠN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

