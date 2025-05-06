Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và duy trì mạng lưới ứng viên tiềm năng thông qua các kênh khác nhau, bao gồm các trang tuyển dụng, mạng xã hội, mạng lưới chuyên nghiệp và giới thiệu.
Sàng lọc hồ sơ ứng viên.
Phỏng vấn đánh giá năng lực, kỹ năng và phù hợp văn hóa của ứng viên.
Cập nhật với xu hướng ngành, chiến lược tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng tháng
Tiếp nhận nhân viên mới + Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và hợp đồng thử việc hoặc làm việc chính thức
Báo cáo hiệu quả của các kế hoạch tuyển dụng Team
Thực hiện chấm công - tính lương
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng xây dựng các kênh truyền thông thương hiệu tuyển dụng
Kĩ năng tư duy logic tốt
Có thể áp dụng tư duy sales và marketing vào tuyển dụng
Ưu tiên ứng viên đã từng quản lý đội nhóm;
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ lễ, Tết, thưởng cuối năm theo quy định của Công ty
Hoạt động Teambuilding, liên hoan định kỳ theo tháng
Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới nhất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
