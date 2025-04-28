Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro
- Hà Nội: Số 12 ngõ 71 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác chấm công, quản lí việc nghỉ phép, chuyên cần, nghỉ việc và các chế độ khác theo nội quy, quy định của công ty.
Thực hiện công tác tính lương, theo dõi phép năm.
Theo dõi, cập nhật BHXH, BHYT: Tăng giảm; Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự.
Theo dõi, quản lí hợp đồng lao động và hồ sơ nhân viên.
Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn, thông báo kết quả cho ứng viên.
Tiếp nhận và hỗ trợ nhân sự mới hội nhập. Xây dựng tài liệu, làm Hợp đồng thử việc, mô tả công việc và tổ chức đào tạo cho nhân viên mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tương đương
Am hiểu luật Lao động, BHXH, chính sách tiền lương.
Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro Thì Được Hưởng Những Gì
Có phụ cấp ăn sáng
Xét tăng lương 1 năm/lần
Chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN, thai sản,… theo quy định của Luật lao động
