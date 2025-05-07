Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH phân phối A\'s goods làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và duy trì mạng lưới ứng viên tiềm năng thông qua các kênh khác nhau, bao gồm các trang tuyển dụng, mạng xã hội, mạng lưới chuyên nghiệp và giới thiệu.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Phỏng vấn đánh giá năng lực, kỹ năng và phù hợp văn hóa của ứng viên.

Cập nhật với xu hướng ngành, chiến lược tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng tháng

Tiếp nhận nhân viên mới + Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và hợp đồng thử việc hoặc làm việc chính thức

Báo cáo hiệu quả của các kế hoạch tuyển dụng Team

Thực hiện chấm công - tính lương

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm,mạnh về mảng tuyển dụng

Có khả năng xây dựng các kênh truyền thông thương hiệu tuyển dụng

Kĩ năng tư duy logic tốt

Có thể áp dụng tư duy sales và marketing vào tuyển dụng

Ưu tiên ứng viên đã từng quản lý đội nhóm;

Tại Công ty TNHH phân phối A\'s goods Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 (Tùy thuộc vào năng lực của ứng viên)

Chế độ nghỉ lễ, Tết, thưởng cuối năm theo quy định của Công ty

Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phân phối A\'s goods

