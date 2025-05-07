Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH phân phối A\'s goods làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH phân phối A\'s goods làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH phân phối A\'s goods
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH phân phối A\'s goods

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH phân phối A\'s goods

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và duy trì mạng lưới ứng viên tiềm năng thông qua các kênh khác nhau, bao gồm các trang tuyển dụng, mạng xã hội, mạng lưới chuyên nghiệp và giới thiệu.
Sàng lọc hồ sơ ứng viên.
Phỏng vấn đánh giá năng lực, kỹ năng và phù hợp văn hóa của ứng viên.
Cập nhật với xu hướng ngành, chiến lược tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng tháng
Tiếp nhận nhân viên mới + Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và hợp đồng thử việc hoặc làm việc chính thức
Báo cáo hiệu quả của các kế hoạch tuyển dụng Team
Thực hiện chấm công - tính lương

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm,mạnh về mảng tuyển dụng
Có khả năng xây dựng các kênh truyền thông thương hiệu tuyển dụng
Kĩ năng tư duy logic tốt
Có thể áp dụng tư duy sales và marketing vào tuyển dụng
Ưu tiên ứng viên đã từng quản lý đội nhóm;

Tại Công ty TNHH phân phối A\'s goods Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 (Tùy thuộc vào năng lực của ứng viên)
Chế độ nghỉ lễ, Tết, thưởng cuối năm theo quy định của Công ty
Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phân phối A\'s goods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phân phối A\'s goods

Công ty TNHH phân phối A\'s goods

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 158 Phố Lê Duẩn-Khâm Thiên-Đống Đa-Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

