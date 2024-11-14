Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
- Hồ Chí Minh: Xe đưa đón 212 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Công Viêc Hành Chính
Tiếp nhận, luân chuyển, xử lý thư từ, công văn, bưu kiện.
Quản lý việc đặt phòng họp, sắp xếp và chuẩn bị phòng họp theo lịch đã đặt.
Phụ trách mua hoa, quà tặng đối tác, khách hàng.
Đặt phòng khách sạn, vé máy bay, làm visa theo yêu cầu.
Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện.
2. Thư Ký Tổng Giám Đốc
Sắp xếp lịch của Tổng Giám Đốc và các việc liên quan đến quà tặng và chăm sóc đối tác.
Hỗ trợ chuẩn bị các sự kiện, tiệc của Tổng Giám đốc.
Trình ký, luân chuyển tài liệu, hồ sơ, chứng từ, ... của các bộ phận/phòng ban theo yêu cầu.
Quản lý văn bản, giầy tờ và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.
Mua sắm các vật dụng theo yêu cầu từ Quản lý
Thực hiện các công việc khác khi được quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, tiếng Anh Đọc hiểu
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ứng viên biết thiết kế thiệp, poster và chỉnh sửa ảnh là một lợi thế
Khả năng quản lý thời gian tốt
Khả năng xử lý tình huống nhạy bén, tư duy logic
Có khả năng thống kê, tổng hợp báo cáo cho cấp trên
Ngoại hình sáng, gọn gàng một điểm cộng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì
Đồng nghiệp: môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, chuyên môn.
Ngày nghỉ: theo tiêu chuẩn của nhà nước, công ty.
Được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI