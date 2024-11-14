Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Xe đưa đón 212 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Công Viêc Hành Chính

Tiếp nhận, luân chuyển, xử lý thư từ, công văn, bưu kiện.

Quản lý việc đặt phòng họp, sắp xếp và chuẩn bị phòng họp theo lịch đã đặt.

Phụ trách mua hoa, quà tặng đối tác, khách hàng.

Đặt phòng khách sạn, vé máy bay, làm visa theo yêu cầu.

Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện.

2. Thư Ký Tổng Giám Đốc

Sắp xếp lịch của Tổng Giám Đốc và các việc liên quan đến quà tặng và chăm sóc đối tác.

Hỗ trợ chuẩn bị các sự kiện, tiệc của Tổng Giám đốc.

Trình ký, luân chuyển tài liệu, hồ sơ, chứng từ, ... của các bộ phận/phòng ban theo yêu cầu.

Quản lý văn bản, giầy tờ và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

Mua sắm các vật dụng theo yêu cầu từ Quản lý

Thực hiện các công việc khác khi được quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ có độ tuổi từ 23 đến 35

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, tiếng Anh Đọc hiểu

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ứng viên biết thiết kế thiệp, poster và chỉnh sửa ảnh là một lợi thế

Khả năng quản lý thời gian tốt

Khả năng xử lý tình huống nhạy bén, tư duy logic

Có khả năng thống kê, tổng hợp báo cáo cho cấp trên

Ngoại hình sáng, gọn gàng một điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: được tham gia các khóa kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn tại các trung tâm uy tín như Trường Doanh Nhân Pace, Dale Carnegie,.... Ngoài ra, ứng viên có cơ hội tham dự các hội thảo chuyên ngành được điều phối bởi các diễn giả danh tiếng tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Đồng nghiệp: môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, chuyên môn.

Ngày nghỉ: theo tiêu chuẩn của nhà nước, công ty.

Được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin