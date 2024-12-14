Tuyển Hành chính tổng hợp DNTN SX TM DV Tú Phượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tạo phiếu và nhập phiếu nhập, xuất hàng

Nhập liệu hàng trả, hàng hủy

Làm việc với kho, nhân viên kinh doanh và các bên liên quan để cập nhật tồn trên hệ thống.

Quản lý hồ sơ chứng từ nhập khẩu, tem nhãn

In hồ sơ chứng từ giao hàng

Tổ chức kiểm đếm hàng ngày, hàng tháng

Quản lý tồn, đảm bảo tồn hệ thống và thực tế khớp nhau

Báo cáo tồn, tỉ lệ hùy, tỉ lệ trả hàng.

Báo cáo hàng ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 25

Tốt nghiệp cao đẳng các ngành kế toán, kinh tế là lợi thế

Kinh nghiệm vị trí tương đương ít nhất 1 năm

Giao tiếp tốt, thành thạo vi tính văn phòng: excel, outlook, từng sử dụng phần mềm quản lý kho.

Thời gian làm việc: ca từ 13h đến 22h, mỗi tuần off 1 ngày

Tại DNTN SX TM DV Tú Phượng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-11 triệu

HĐLĐ, BHXH, Phép năm, Thưởng lễ tết và nhiều phúc lợi khác theo luật lao động

Địa chỉ làm việc: Đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DNTN SX TM DV Tú Phượng

