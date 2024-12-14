Tuyển Hành chính tổng hợp DNTN SX TM DV Tú Phượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại DNTN SX TM DV Tú Phượng
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tạo phiếu và nhập phiếu nhập, xuất hàng
Nhập liệu hàng trả, hàng hủy
Làm việc với kho, nhân viên kinh doanh và các bên liên quan để cập nhật tồn trên hệ thống.
Quản lý hồ sơ chứng từ nhập khẩu, tem nhãn
In hồ sơ chứng từ giao hàng
Tổ chức kiểm đếm hàng ngày, hàng tháng
Quản lý tồn, đảm bảo tồn hệ thống và thực tế khớp nhau
Báo cáo tồn, tỉ lệ hùy, tỉ lệ trả hàng.
Báo cáo hàng ngày, tuần, tháng.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tuổi từ 25
Tốt nghiệp cao đẳng các ngành kế toán, kinh tế là lợi thế
Kinh nghiệm vị trí tương đương ít nhất 1 năm
Giao tiếp tốt, thành thạo vi tính văn phòng: excel, outlook, từng sử dụng phần mềm quản lý kho.
Thời gian làm việc: ca từ 13h đến 22h, mỗi tuần off 1 ngày
Tại DNTN SX TM DV Tú Phượng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8-11 triệu
HĐLĐ, BHXH, Phép năm, Thưởng lễ tết và nhiều phúc lợi khác theo luật lao động
Địa chỉ làm việc: Đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DNTN SX TM DV Tú Phượng
