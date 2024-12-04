Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3 đường số 4, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn, telesale khách hàng theo nguồn Data: Công ty cung cấp, Nguồn khách marketing Công ty phân xuống, Mối quan hệ,...

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng mới và khách hàng cũ.

Giải quyết những thắc mắc & nhu cầu của Khách hàng về các sản phẩm của Công ty (Được đào tạo kiến thức từ a-z).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không phân biệt, từ 20 tuổi trở lên.

Ưu tiên yêu thích & tìm hiểu về lĩnh vực Bất Động Sản

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục càng lợi thế.

Ứng viên không vướng việc học, làm được fulltime.

Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường hoặc trong quá trình chờ bằng , năng động, nhiệt huyết và biết cố gắng, kiên trì.

Yêu thích công việc tương tác với con người, dịch vụ khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập đảm bảo cạnh tranh, có lương cơ bản

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Chi phí Marketing được công ty chi trả 100%.

- Hỗ trợ phương tiện xe ô tô đưa đón khách hàng, đi khảo sát thị trường.

- Lương tháng 13.

- Review performance 2 lần/ năm.

- 12 ngày phép năm.

- Công ty thường xuyên có các sự kiện vào các ngày lễ tết như 8/3, 20/10, giáng sinh, du lịch hàng năm, ngày kết nối tập thể, tiệc cuối năm,..

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin