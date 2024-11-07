Tuyển Chăm sóc khách hàng FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại FPT IS Pro Company
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Landmark72
- Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ khách hàng trên tổng đài của FPT;
Tiếp nhận các thông tin liên quan đến vấn đề kỹ thuật gặp phải;
Xử lý từ xa qua Ultraview các sự cố máy tính và lỗi phần mềm ;
Thực hiện công việc kinh doanh từ xa;
Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công;
Triển khai khảo sát và đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ;
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 các chuyên ngành liên quan Tài chính, Kế toán,Ngôn ngữ Anh...;
Tiếng Anh giao tiếp tốt;
Giọng nói tốt, phát âm chuẩn;
Thành thạo tin học văn phòng;
Có kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt;
Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ dấu mộc từ doanh nghiệp;
Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc năng động giúp bạn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia các lớp đào tạo chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau của FPT.
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các báo cáo liên quan.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
