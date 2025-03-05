Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Khắc phục sự cố máy chủ, thiết bị văn phòng ... và hỗ trợ kịp thời cho các sự cố CNTT.
Quản trị mạng LAN, internet, trang web, hệ thống máy chủ, camera, tổng đài điện thoại để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cán bộ quản lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành CNTT.
Có chứng chỉ CCNA là một lợi thế
Có kiến thức về phần mềm ảo hóa VMware Workstation Pro Virtualization.
Biết cài đặt phần mềm ứng dụng, hệ điều hành.
Biết upgrade cấu hình máy PC, server, thay thế linh kiện RAM, HDD, nguồn.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tư duy xử lý công việc tốt.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc quốc tế năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Văn phòng làm việc hiện đại bậc nhất Hà Nội.
Chế độ đãi ngộ: lương tháng 13, thưởng Tết, nghỉ mát trong và ngoài nước, hỗ trợ phí đào tạo, phụ cấp chứng chỉ, ngoại ngữ….
Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn, quản lý.
Đánh giá tăng lương 2 lần / năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
