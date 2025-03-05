Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Khắc phục sự cố máy chủ, thiết bị văn phòng ... và hỗ trợ kịp thời cho các sự cố CNTT.

Quản trị mạng LAN, internet, trang web, hệ thống máy chủ, camera, tổng đài điện thoại để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành CNTT.

Có chứng chỉ CCNA là một lợi thế

Có kiến thức về phần mềm ảo hóa VMware Workstation Pro Virtualization.

Biết cài đặt phần mềm ứng dụng, hệ điều hành.

Biết upgrade cấu hình máy PC, server, thay thế linh kiện RAM, HDD, nguồn.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, tư duy xử lý công việc tốt.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc quốc tế năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Văn phòng làm việc hiện đại bậc nhất Hà Nội.

Chế độ đãi ngộ: lương tháng 13, thưởng Tết, nghỉ mát trong và ngoài nước, hỗ trợ phí đào tạo, phụ cấp chứng chỉ, ngoại ngữ….

Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn, quản lý.

Đánh giá tăng lương 2 lần / năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin