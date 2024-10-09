Tuyển IT Helpdesk FPT IS Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

Cài đặt các hệ thống mạng, thiết bị phục vụ nhu cầu sử dụng của công ty Cài đặt, cấu hình, bảo trì và nâng cấp phần mềm Laptop/PC Quản lý thiết bị CNTT, hệ thống mạng (LAN, WAN) và Chịu trách nhiệm về Laptop, PC, Máy in, Máy chủ, các thiết bị liên quan (màn hình, bàn phím, chuột, router, camera, ổ cứng, v.v.) Hỗ trợ người dùng về các vấn đề về kỹ thuật IT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành CNTT/Quản trị mạng hoặc ngành gần. Quản trị mạng: Có nền tảng về hệ thống và network (Domain, DNS, IP Subnet, Firewall, Anti virus, Wifi, LAN, WAN, Storage,...) Có kỹ năng, kiến thức tốt về bảo trì sửa chữa, cài đặt mạng máy tính ; Hiểu biết về hệ thống mạng văn phòng; Có trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai tới thứ Sáu. Mức lương cạnh tranh kèm theo các phần thưởng dựa trên hiệu suất làm việc. Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng hiệu suất khác: Bao gồm thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh và các khoản thưởng khác dựa trên thành tích cá nhân và tập thể. Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho cả bản thân và các thành viên trong gia đình, bao gồm các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cơ hội tham gia các dự án công tác ngắn hạn hoặc dài hạn tại nước ngoài. Môi trường làm việc năng động và trẻ trung: Văn phòng hiện đại, không gian mở và sáng tạo, khuyến khích sự hợp tác và trao đổi ý tưởng. Phát triển liên tục cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm thông qua kinh nghiệm làm việc thực tế và các khóa đào tạo chuyên nghiệp. Tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới nhất. Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định. Được xem xét tăng lương hàng năm. Được xem xét hỗ trợ mua nhà, mua xe Tham gia các hoạt động văn hóa và sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

