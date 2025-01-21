Tuyển IT Helpdesk Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Avery Dennison Vietnam
- Long An: Long Hau Industrial Park, Can Giuoc, Long An province
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xem xét các thiết bị máy móc và khắc phục sự cố để đảm bảo thời gian sản xuất được diễn ra liên tục.
- Theo dõi và hỗ trợ hoàn thành các đơn hàng phức tạp được giao đúng thời hạn.
- Hỗ trợ nhóm bảo trì xác định và chẩn đoán các sự cố; xử lý các sự cố phát sinh bằng các công cụ, bản vẽ, sơ đồ, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng máy có sẵn
- Theo dõi và báo cáo tình trạng máy móc, bao gồm: bảo vệ an toàn, năng suất, v.v. cho trưởng nhóm và nhóm bảo trì để đưa ra hành động khắc phục phù hợp.
- Hỗ trợ Kỹ sư thiết lập và thử nghiệm các mặt hàng mới, chạy thử
- Theo dõi/ghi lại các phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao của máy móc
- Đào tạo các nhân viên vận hành mới.
- Tuân thủ quy định 5S tại khu vực làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- 1 - 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự
- Có kiến thức về sản xuất, kiểm soát quy trình, cơ khí và điệđiện
- Có khả năng làm việc theo ca (8 hoặc 12 tiếng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Avery Dennison Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
