Tuyển IT Helpdesk Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

- Xem xét các thiết bị máy móc và khắc phục sự cố để đảm bảo thời gian sản xuất được diễn ra liên tục.

- Theo dõi và hỗ trợ hoàn thành các đơn hàng phức tạp được giao đúng thời hạn.

- Hỗ trợ nhóm bảo trì xác định và chẩn đoán các sự cố; xử lý các sự cố phát sinh bằng các công cụ, bản vẽ, sơ đồ, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng máy có sẵn

- Theo dõi và báo cáo tình trạng máy móc, bao gồm: bảo vệ an toàn, năng suất, v.v. cho trưởng nhóm và nhóm bảo trì để đưa ra hành động khắc phục phù hợp.

- Hỗ trợ Kỹ sư thiết lập và thử nghiệm các mặt hàng mới, chạy thử

- Theo dõi/ghi lại các phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao của máy móc

- Đào tạo các nhân viên vận hành mới.

- Tuân thủ quy định 5S tại khu vực làm việc.