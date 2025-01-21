Tuyển IT Helpdesk Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Avery Dennison Vietnam
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Avery Dennison Vietnam

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Avery Dennison Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Long Hau Industrial Park, Can Giuoc, Long An province

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xem xét các thiết bị máy móc và khắc phục sự cố để đảm bảo thời gian sản xuất được diễn ra liên tục.
- Theo dõi và hỗ trợ hoàn thành các đơn hàng phức tạp được giao đúng thời hạn.
- Hỗ trợ nhóm bảo trì xác định và chẩn đoán các sự cố; xử lý các sự cố phát sinh bằng các công cụ, bản vẽ, sơ đồ, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng máy có sẵn
- Theo dõi và báo cáo tình trạng máy móc, bao gồm: bảo vệ an toàn, năng suất, v.v. cho trưởng nhóm và nhóm bảo trì để đưa ra hành động khắc phục phù hợp.
- Hỗ trợ Kỹ sư thiết lập và thử nghiệm các mặt hàng mới, chạy thử
- Theo dõi/ghi lại các phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao của máy móc
- Đào tạo các nhân viên vận hành mới.
- Tuân thủ quy định 5S tại khu vực làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật như: In, May mặc, Quản lý công nghiệp, cơ khí, điện, điện tử, hóa chất ...
- 1 - 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự
- Có kiến thức về sản xuất, kiểm soát quy trình, cơ khí và điệđiện
- Có khả năng làm việc theo ca (8 hoặc 12 tiếng).

Tại Avery Dennison Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Avery Dennison Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Avery Dennison Vietnam

Avery Dennison Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot E.01, Trung Tam Road, Long Hau IP, Nha Be

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

