Tuyển Kế toán bán hàng Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, ngõ 120 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Vai trò:

Quản lý toàn bộ nghiệp vụ bán hàng, kho hàng;

Quản lý công nợ khách hàng;

Lập báo cáo định kỳ

Mô tả chi tiết:

1. Xử lý nghiệp vụ bán hàng

o Xử lý đơn đặt hàng;

o Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng trên phần mềm;

o Kiểm tra và hạch toán các giao dịch bán hàng.

2. Quản lý kho hàng

o Nhập kho, xuất kho, theo dõi kiểm soát hàng tồn kho;

o Đối chiếu tồn kho thực tế với phần mềm;

o Hỗ trợ kiểm kê kho định kỳ;

o Lập báo cáo kho.

3. Quản lý công nợ phải thu

o Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu công nợ khách hàng với bộ phận kinh doanh;

o Hạch toán tiền về từ khách hàng;

o Kiểm soát chặt hạn thanh toán đảm bảo công nợ được thanh toán đúng hạn;

o Liên hệ khách hàng đối chiếu công nợ quá hạn;

o Lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ;

o Lập báo cáo công nợ phải thu định kỳ.

4. Quản lý tài sản cố định (TSCĐ) và công cụ dụng cụ (CCDC)

o Theo dõi danh mục TSCĐ và CCDC trên phần mềm;

o Định kỳ kiểm kê tài sản, công cụ, cập nhật tình trạng, hao mòn, mất mát;

o Lập biên bản kiểm kê TSCĐ và CCDC định kỳ.

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

2. Kinh nghiệm:

+ Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán (Từ 23 – 35 tuổi);

+ Có kinh nghiệm tại các công ty Y, dược, Thiết bị y tế là một lợi thế.

3. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

4. Kỹ năng:

+ Ham học hỏi, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tuỵ với công việc

+ Khả năng tư duy và chịu được áp lực tốt

- Tổng thu nhập: Từ 10 – 13 triệu/tháng

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động hiện hành: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...

- Các phúc lợi khác:

+ Gói Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện – Bảo Minh

+ Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp

+ Thưởng các ngày Lễ, Tết, tháng 13,14, thưởng lợi nhuận (theo Quy chế lương công ty)

+ Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm tại các trung tâm y tế uy tín

+ Du lịch hàng năm, team building, các chế độ phúc lợi khác.

