Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra nội dung các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán
Xác nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, phối hợp với bộ phận kho vận, chuỗi cung ứng giao hàng cho khách
Xuất hóa đơn GTGT sau khi đơn hàng đã giao (Bán hàng E-com, GT, MT)
Ghi nhận doanh thu, công nợ, thu tiền trên phần mềm kế toán
Theo dõi công nợ khách hàng theo hợp đồng, đơn hàng, lập báo cáo tuổi nợ, liên hệ khách hàng thu hồi công nợ
Định kỳ lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng
Lập báo cáo bán hàng theo các kênh
Thực hiện các công việc khác tùy theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,... hoặc các chuyên ngành liên quan
Có từ 1-2 kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên nữ, tuổi từ 22-35, có kinh nghiệm trong ngành FMCG
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và nắm vững các phần mềm kế toán hiện hành
Tư duy mạch lạc, logic, làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn từ 9.000.000 - 12.000.000đ
Phụ cấp ăn trưa tại bếp ăn công ty
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Được sử dụng sản phẩm công ty (cá hồi, thịt bò, gia vị, sốt chấm,...) với giá ưu đãi
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết, ...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

