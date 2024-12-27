Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN
- Hà Nội: 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm tra nội dung các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán
Xác nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, phối hợp với bộ phận kho vận, chuỗi cung ứng giao hàng cho khách
Xuất hóa đơn GTGT sau khi đơn hàng đã giao (Bán hàng E-com, GT, MT)
Ghi nhận doanh thu, công nợ, thu tiền trên phần mềm kế toán
Theo dõi công nợ khách hàng theo hợp đồng, đơn hàng, lập báo cáo tuổi nợ, liên hệ khách hàng thu hồi công nợ
Định kỳ lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng
Lập báo cáo bán hàng theo các kênh
Thực hiện các công việc khác tùy theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1-2 kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên nữ, tuổi từ 22-35, có kinh nghiệm trong ngành FMCG
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và nắm vững các phần mềm kế toán hiện hành
Tư duy mạch lạc, logic, làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa tại bếp ăn công ty
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Được sử dụng sản phẩm công ty (cá hồi, thịt bò, gia vị, sốt chấm,...) với giá ưu đãi
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết, ...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI