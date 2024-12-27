Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kiểm tra nội dung các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán

Xác nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, phối hợp với bộ phận kho vận, chuỗi cung ứng giao hàng cho khách

Xuất hóa đơn GTGT sau khi đơn hàng đã giao (Bán hàng E-com, GT, MT)

Ghi nhận doanh thu, công nợ, thu tiền trên phần mềm kế toán

Theo dõi công nợ khách hàng theo hợp đồng, đơn hàng, lập báo cáo tuổi nợ, liên hệ khách hàng thu hồi công nợ

Định kỳ lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng

Lập báo cáo bán hàng theo các kênh

Thực hiện các công việc khác tùy theo sự chỉ đạo của cấp trên

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,... hoặc các chuyên ngành liên quan

Có từ 1-2 kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên nữ, tuổi từ 22-35, có kinh nghiệm trong ngành FMCG

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và nắm vững các phần mềm kế toán hiện hành

Tư duy mạch lạc, logic, làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc tốt

Mức thu nhập hấp dẫn từ 9.000.000 - 12.000.000đ

Phụ cấp ăn trưa tại bếp ăn công ty

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Được sử dụng sản phẩm công ty (cá hồi, thịt bò, gia vị, sốt chấm,...) với giá ưu đãi

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết, ...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NA AN

