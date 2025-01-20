Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Ngõ 318 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập đơn bán hàng, xuất hóa đơn và in đơn đầy đủ, kịp thời hàng ngày.

Thu hồi toàn bộ đơn hàng đã phát hành trong ngày và thu tiền đơn hàng COD đầy đủ, chính xác.

Đối chiếu công nợ với khách hàng, thu hồi công nợ đúng hạn.

Xuất hóa đơn GTGT, xử lý hóa đơn: lập biên bản, thu hổi và điều chỉnh khi cần.

Hạch toán thu tiền khách hàng bằng tiền mặt và sao kê ngân hàng online hàng ngày.

Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo COD,... theo đúng yêu cầu.

Hỗ trợ Kế toán trưởng hoàn thành công việc chung của phòng kế toán.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.

Kinh nghiệm 01 năm làm ở vị trí kế toán nội bộ/ kế toán bán hàng.

Trung thực, tỉ mỉ, có trách nhiệm.

Sử dụng thành thạo Excel, Word – Tin học văn phòng

Sử dụng thành thạo Phần mềm kế toán Misa

Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng (tùy theo năng lực và thỏa thuận).

Phụ cấp ăn trưa + điện thoại: 1.000.000 đồng/tháng.

KPI: 1.000.000 đồng/ tháng (tùy theo hiệu quả làm việc trong tháng, áp dụng sau thời gian thử việc).

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm.

Xét tăng lương và thưởng cuối năm: 1 năm/ lần.

Thử việc hưởng 100% lương + phụ cấp.

Được đóng BHXH ngay sau thử việc và được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe trị giá lên tới 200 triệu/ năm.

Được 12 ngày phép/ năm khi ký hợp đồng chính thức.

Chế độ phúc lợi: Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, liên hoan, ...đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

