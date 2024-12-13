Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Tnhh Thực Phẩm Tư Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 ngõ 129 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên hóa đơn bán hàng.

- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

- Theo dõi tồn kho -> điều vận hàng hóa giữa các kho

- Giải quyết công việc theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động,nhiệt tình

- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động tích cực học hỏi, có trách nhiệm với công việc .

- Nữ từ 24 tuổi trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán ( không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại Công ty Tnhh Thực Phẩm Tư Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: trao đổi khi phỏng vấn

- Chế độ thưởng hấp dẫn: thương doanh số, thưởng tháng, quý, năm

- Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH

- Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên có thâm niên

- Được tham gia đào tạo mỗi tuần, rèn luyện kỹ năng giao tiếp...

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tnhh Thực Phẩm Tư Nam

