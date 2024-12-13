Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Tnhh Thực Phẩm Tư Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Tnhh Thực Phẩm Tư Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 ngõ 129 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên hóa đơn bán hàng.
- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa
- Theo dõi tồn kho -> điều vận hàng hóa giữa các kho
- Giải quyết công việc theo yêu cầu của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động,nhiệt tình
- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động tích cực học hỏi, có trách nhiệm với công việc .
- Nữ từ 24 tuổi trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán ( không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động tích cực học hỏi, có trách nhiệm với công việc .
- Nữ từ 24 tuổi trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán ( không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Tại Công ty Tnhh Thực Phẩm Tư Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: trao đổi khi phỏng vấn
- Chế độ thưởng hấp dẫn: thương doanh số, thưởng tháng, quý, năm
- Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH
- Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên có thâm niên
- Được tham gia đào tạo mỗi tuần, rèn luyện kỹ năng giao tiếp...
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Chế độ thưởng hấp dẫn: thương doanh số, thưởng tháng, quý, năm
- Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH
- Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên có thâm niên
- Được tham gia đào tạo mỗi tuần, rèn luyện kỹ năng giao tiếp...
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tnhh Thực Phẩm Tư Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI