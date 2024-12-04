Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Thiên Á, 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thu thập, quản lý chứng từ đầu vào,đầu ra của công ty, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày

Kiểm tra, báo cáo doanh số, chi phí bán hàng, báo cáo khách hàng khi có yêu cầu của cấp trên

Hỗ trợ kinh doanh xử lý đơn hàng, công nợ khách hàng khi cần thiết

Kết hợp với bộ phận kinh doanh & kho để đảm bảo tồn kho phục vụ khách hàng

Xuất hóa đơn GTGT đầu ra

Sẽ được hướng dẫn và thực hiện các báo cáo thuế định kỳ (tờ khai TNCN, GTGT,...)

Thực hiện các công việc khác liên quan đến bộ phận kế toán theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân sự nữ trẻ, tuổi từ 22-30, không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế... hoặc các chuyên ngành liên quan (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính Ngân hàng)

Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, có chí cầu tiến

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và nắm vững các phần mềm kế toán hiện hành

Tư duy mạch lạc, logic, làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn: từ 9.000.000 - 11.000.000đ

Phụ cấp ăn trưa tại bếp ăn công ty

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Được sử dụng sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết, ...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở

