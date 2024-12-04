Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Thiên Á, 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thu thập, quản lý chứng từ đầu vào,đầu ra của công ty, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày
Kiểm tra, báo cáo doanh số, chi phí bán hàng, báo cáo khách hàng khi có yêu cầu của cấp trên
Hỗ trợ kinh doanh xử lý đơn hàng, công nợ khách hàng khi cần thiết
Kết hợp với bộ phận kinh doanh & kho để đảm bảo tồn kho phục vụ khách hàng
Xuất hóa đơn GTGT đầu ra
Sẽ được hướng dẫn và thực hiện các báo cáo thuế định kỳ (tờ khai TNCN, GTGT,...)
Thực hiện các công việc khác liên quan đến bộ phận kế toán theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân sự nữ trẻ, tuổi từ 22-30, không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế... hoặc các chuyên ngành liên quan (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính Ngân hàng)
Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, có chí cầu tiến
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và nắm vững các phần mềm kế toán hiện hành
Tư duy mạch lạc, logic, làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn: từ 9.000.000 - 11.000.000đ
Phụ cấp ăn trưa tại bếp ăn công ty
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Được sử dụng sản phẩm công ty với giá ưu đãi
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết, ...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 92 Hạ Yên Quyết, Tổ 17, Yên Hoà, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

