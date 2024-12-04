Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN
- Hà Nội: Toà Thiên Á, 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thu thập, quản lý chứng từ đầu vào,đầu ra của công ty, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày
Kiểm tra, báo cáo doanh số, chi phí bán hàng, báo cáo khách hàng khi có yêu cầu của cấp trên
Hỗ trợ kinh doanh xử lý đơn hàng, công nợ khách hàng khi cần thiết
Kết hợp với bộ phận kinh doanh & kho để đảm bảo tồn kho phục vụ khách hàng
Xuất hóa đơn GTGT đầu ra
Sẽ được hướng dẫn và thực hiện các báo cáo thuế định kỳ (tờ khai TNCN, GTGT,...)
Thực hiện các công việc khác liên quan đến bộ phận kế toán theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế... hoặc các chuyên ngành liên quan (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính Ngân hàng)
Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, có chí cầu tiến
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và nắm vững các phần mềm kế toán hiện hành
Tư duy mạch lạc, logic, làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc tốt
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa tại bếp ăn công ty
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Được sử dụng sản phẩm công ty với giá ưu đãi
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết, ...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI