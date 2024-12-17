Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Siêu Tốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Siêu Tốc
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 3, ngách 37 ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kế toán mua hàng / bán hàng (nội bộ) theo phần mềm công ty.
Hạch toán hóa đơn, làm đề nghị thanh toán, báo cáo công nợ cho quản lý.
Kiểm soát đủ hóa đơn từ theo hệ thống hoadondientu của cq thuế.
Quản lý hợp đồng đầy đủ.
Theo dõi, đối chiếu công nợ với các bên.
Xây dựng và đóng góp ý kiến, ý tưởng trong công việc.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Trung thực/ chịu khó/ Ham học hỏi có tinh thần cầu tiến.
+ Có sức khoẻ tốt chịu được áp lực công việc.
+ Giao tiếp tốt, vui vẻ, hoà đồng với đồng nghiệp, đối tác.
+ Nếu là nữ chưa có kế hoạch nghỉ sinh trong vòng ít nhất 1 năm tới.
Kinh nghiệm về logistic, có hiểu biết về incoterms.
Thành thạo MISA, excel, word.
Có kinh nghiệm 1 năm kế toán, nắm được các quy định về hóa đơn điện tử.
Trình độ Cao đẳng trở lên
23-35 tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Siêu Tốc Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ: đóng BHXH, du lịch, thưởng lễ tết, lương T13 …
Lương cơ bản: 10-12 tr có thỏa thuận, tùy theo năng lực
Thử việc 85% Lương trong 2-3 tháng tùy theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Siêu Tốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
