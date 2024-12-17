Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Siêu Tốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 3, ngách 37 ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Kế toán mua hàng / bán hàng (nội bộ) theo phần mềm công ty.

Hạch toán hóa đơn, làm đề nghị thanh toán, báo cáo công nợ cho quản lý.

Kiểm soát đủ hóa đơn từ theo hệ thống hoadondientu của cq thuế.

Quản lý hợp đồng đầy đủ.

Theo dõi, đối chiếu công nợ với các bên.

Xây dựng và đóng góp ý kiến, ý tưởng trong công việc.

+ Trung thực/ chịu khó/ Ham học hỏi có tinh thần cầu tiến.

+ Có sức khoẻ tốt chịu được áp lực công việc.

+ Giao tiếp tốt, vui vẻ, hoà đồng với đồng nghiệp, đối tác.

+ Nếu là nữ chưa có kế hoạch nghỉ sinh trong vòng ít nhất 1 năm tới.

Kinh nghiệm về logistic, có hiểu biết về incoterms.

Thành thạo MISA, excel, word.

Có kinh nghiệm 1 năm kế toán, nắm được các quy định về hóa đơn điện tử.

Trình độ Cao đẳng trở lên

23-35 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Siêu Tốc Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ: đóng BHXH, du lịch, thưởng lễ tết, lương T13 …

Lương cơ bản: 10-12 tr có thỏa thuận, tùy theo năng lực

Thử việc 85% Lương trong 2-3 tháng tùy theo năng lực

