Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VMT holding, 1/82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

- Lập Báo cáo doanh thu hàng ngày

- Phối hợp kế toán kho, quỹ, ngân hàng đối chiếu doanh thu thu được

- Xuất hóa đơn GTGT, xử lý các vấn đề liên quan hóa đơn thay thế điều chỉnh

- Hạch toán, theo dõi công nợ phải thu, đối tác kênh thanh toán chi tiết

- Hợp đồng mua bán, chứng từ kèm theo đơn hàng

- Tính doanh số lương cho sale, giao hàng theo sự phân công của quản lý

- Thực hiện các công việc khác khi cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành: Kế toán.

- Kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên, đã làm trong ngành mỹ phẩm, spa, bán lẻ,...

- Kỹ năng nắm vững quy trình nghiệp vụ hạch toán, hiểu rõ các quy định về pháp luật.

- Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo.

- Kỹ năng sử dụng phần mềm MISA, ERP

- Thành thạo EXCEL, WORD,

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13

- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

