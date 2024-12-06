Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VMT holding, 1/82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập Báo cáo doanh thu hàng ngày
- Phối hợp kế toán kho, quỹ, ngân hàng đối chiếu doanh thu thu được
- Xuất hóa đơn GTGT, xử lý các vấn đề liên quan hóa đơn thay thế điều chỉnh
- Hạch toán, theo dõi công nợ phải thu, đối tác kênh thanh toán chi tiết
- Hợp đồng mua bán, chứng từ kèm theo đơn hàng
- Tính doanh số lương cho sale, giao hàng theo sự phân công của quản lý
- Thực hiện các công việc khác khi cấp trên giao

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành: Kế toán.
- Kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên, đã làm trong ngành mỹ phẩm, spa, bán lẻ,...
- Kỹ năng nắm vững quy trình nghiệp vụ hạch toán, hiểu rõ các quy định về pháp luật.
- Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo.
- Kỹ năng sử dụng phần mềm MISA, ERP
- Thành thạo EXCEL, WORD,
- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13
- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

