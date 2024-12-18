Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Phát Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 244 Nguyễn Văn Linh, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến khu vực bán hàng như: Thu, chi tiền, in ấn hóa đơn, phiếu xuất, xuất nhập kho, giải quyết các phát sinh liên quan đến Tiền, chứng từ, hàng hóa.........

- Thu thập, kiểm tra, lưu giữ các chứng từ tại khu vực bán hàng

- Xuất,nhập hàng hóa tại khu vực bán hàng

- Lập và theo dõi hóa đơn bán ra, mua vào.

- Tổ chức sắp xếp công việc, lập báo cáo kế toán, lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định của pháp luật.

- Các công việc khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 22 – 33

- KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM CÓ THỂ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

- Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc.

- Trung thực, cẩn thận, kiên trì, yêu thích kế toán có trách nhiệm với công việc

- Có khả năng tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch công việc hiệu quả.

- Ưu tiên ứng viên sống tại Khu vưc Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Phát Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: 8 -10 triệu ( có thể deal theo năng lực)

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Phát Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.