Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xuất hóa đơn VAT: hàng tiêu hao, thiết bị, dịch vụ cho thuê máy.... đảm bảo chính xác thông tin trên hóa đơn (tên hàng, số lượng, giá trị theo đúng yêu cầu của từng khách hàng) phù hợp với từng khách hàng.
- Hạch toán hóa đơn xuất ra trên phần mềm kế toán (ngay khi có phát sinh).
- Xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến việc xuất bán hàng.
- Hỗ trợ cung cấp số liệu bán hàng cho các Khách hàng.
- Hàng tháng chốt doanh số bán hàng, đối chiếu bảng kê Doanh thu trên phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm hạch toán kế toán và trang hóa đơn điện tử của Cơ quan thuế.
- Chịu trách nhiệm về diễn biến của các Tài khoản chính sau:
TK131 - Phải thu khách hàng (cùng kế toán công nợ)
TK511; TK521 – Doanh thu và các khoản giảm trừ. (Theo dõi cùng với kế toán kho).
TK33311 - Thuế GTGT đầu ra.
TK 632 - Giá vốn hàng bán
TK 156 - Hàng tồn kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn Đại học Chuyên ngành ưu tiên: Kế toán tài chính
02 năm kinh nghiệm kế toán
Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính, nắm vững chuẩn mực kế toán
Sử dụng thành thạo: word, excel, phần mềm kế toán
Theo dõi chi tiết và thống kê

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe
Lương tháng 13, lương KPIs
Theo quy định nhà nước, công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Lương Định Của, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

