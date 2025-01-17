Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xuất hóa đơn VAT: hàng tiêu hao, thiết bị, dịch vụ cho thuê máy.... đảm bảo chính xác thông tin trên hóa đơn (tên hàng, số lượng, giá trị theo đúng yêu cầu của từng khách hàng) phù hợp với từng khách hàng.

- Hạch toán hóa đơn xuất ra trên phần mềm kế toán (ngay khi có phát sinh).

- Xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến việc xuất bán hàng.

- Hỗ trợ cung cấp số liệu bán hàng cho các Khách hàng.

- Hàng tháng chốt doanh số bán hàng, đối chiếu bảng kê Doanh thu trên phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm hạch toán kế toán và trang hóa đơn điện tử của Cơ quan thuế.

- Chịu trách nhiệm về diễn biến của các Tài khoản chính sau:

TK131 - Phải thu khách hàng (cùng kế toán công nợ)

TK511; TK521 – Doanh thu và các khoản giảm trừ. (Theo dõi cùng với kế toán kho).

TK33311 - Thuế GTGT đầu ra.

TK 632 - Giá vốn hàng bán

TK 156 - Hàng tồn kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn Đại học Chuyên ngành ưu tiên: Kế toán tài chính

02 năm kinh nghiệm kế toán

Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính, nắm vững chuẩn mực kế toán

Sử dụng thành thạo: word, excel, phần mềm kế toán

Theo dõi chi tiết và thống kê

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe

Lương tháng 13, lương KPIs

Theo quy định nhà nước, công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin