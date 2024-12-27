Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 539 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hàng ngày kiểm soát nhập xuất tồn kho, ủy nhiệm chi, vào sổ thu chi nội bộ, xuất hóa đơn mua bán
Theo dõi đơn buôn và bán buôn nếu có
Các công việc khác theo phân công của cấp trên nếu có

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán/kiểm toán
Ưu tiên người có kinh nghiệm về kế toán bán hàng
Có thể gắn bó lâu dài với công ty
Biết sử dụng phần mềm kế toán, ưu tiên MISA
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa 25.000/ ngày
Đóng BHXH, hưởng các chế độ khác theo luật LĐ Việt Nam sau thử việc
Teambuilding, các sự kiện tổ chức hàng năm, tổ chức Sinh nhật.
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng
Lương từ 9tr -12t

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 194 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

