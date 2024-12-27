Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 539 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hàng ngày kiểm soát nhập xuất tồn kho, ủy nhiệm chi, vào sổ thu chi nội bộ, xuất hóa đơn mua bán

Theo dõi đơn buôn và bán buôn nếu có

Các công việc khác theo phân công của cấp trên nếu có

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán/kiểm toán

Ưu tiên người có kinh nghiệm về kế toán bán hàng

Có thể gắn bó lâu dài với công ty

Biết sử dụng phần mềm kế toán, ưu tiên MISA

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa 25.000/ ngày

Đóng BHXH, hưởng các chế độ khác theo luật LĐ Việt Nam sau thử việc

Teambuilding, các sự kiện tổ chức hàng năm, tổ chức Sinh nhật.

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng

Lương từ 9tr -12t

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyên Hùng

