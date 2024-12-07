Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Dịch vụ An Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận, tư vấn, đăng ký bệnh nhân, làm phiếu thu cho khách hàng.

Nhập liệu dữ liệu và thông tin khách hàng lên phần mềm theo phiếu đăng ký của bệnh nhân.

Chuyển đơn hàng sau khi đăng ký thành công cho quản lý phân ca.

Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng.

Xuất hóa đơn cho khách hàng.

Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.

Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel, phần mềm Misa.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Có thể tăng ca khi có yêu cầu.

Các kỹ năng mềm khác:

+ Trung thực và cẩn thận trong công việc

+

+ Nhanh nhẹn, hoạt bát

+ Kỹ năng quản lý thời gian và chịu áp lực công việc

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

Tại Công Ty TNHH Dịch vụ An Care Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ/tháng - 9.500.000 (tùy kinh nghiệm) + Thưởng theo doanh thu, KPI.

Chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước, nghỉ dưỡng và du lịch hàng năm theo chế độ công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Những quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động Việt Nam và các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

Tăng lương hàng năm, đối với cá nhân xuất sắc có chế độ thưởng đặc biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin