Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Vĩnh Yên, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận đơn,lên đơn xuất hàng

Theo dõi tiến độ kéo hàng, công nợ khách hàng

Tổng hợp theo dõi tồn kho, đề xuất kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất giao hàng, tiếp nhận thông tin khiếu nại và phối họp giải quyết khiếu nại sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hộ khẩu ở gần khu vực Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền lợi và chế độ đãi ngộ của Công ty

Được tham gia BHXH đầy đủ khi hết thời gian thử việc

Được thưởng tháng, quý, năm theo kết quả của phòng kinh doanh

Được hưởng lương tháng thứ 13, tăng lương 1 năm 1 lần theo hệ số năng lực

Được đi du lịch, teambulding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin