Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TP Vĩnh Yên, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận đơn,lên đơn xuất hàng
Theo dõi tiến độ kéo hàng, công nợ khách hàng
Tổng hợp theo dõi tồn kho, đề xuất kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất giao hàng, tiếp nhận thông tin khiếu nại và phối họp giải quyết khiếu nại sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hộ khẩu ở gần khu vực Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền lợi và chế độ đãi ngộ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU
