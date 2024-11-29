Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 111 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định;
Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn; ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho;
Lập form bán hàng theo mẫu
Phối hợp kế toán công nợ thu đòi công nợ
Tương tác với khách hàng trên zalo
Rà soát phiến bán hàng
Thời gian làm việc : 8h00 - 18h
Nghỉ trưa : 2 Tiếng ( 12h00 - 14h 00)
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, tỉ mỉ, có kinh nghiệm làm về kế toán bán hàng.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Sử dụng cơ bản wold, excel
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Có laptop cá nhân
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Sử dụng cơ bản wold, excel
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Tuần đường nghỉ 1 ngày , phụ cấp cơm trưa, phu cấp chuyên cần
Nghỉ trưa từ 12h-14h hàng ngày, có chỗ ngủ nghỉ
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Tuần đường nghỉ 1 ngày , phụ cấp cơm trưa, phu cấp chuyên cần
Nghỉ trưa từ 12h-14h hàng ngày, có chỗ ngủ nghỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI