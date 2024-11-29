Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 111 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định;

Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn; ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho;

Lập form bán hàng theo mẫu

Phối hợp kế toán công nợ thu đòi công nợ

Tương tác với khách hàng trên zalo

Rà soát phiến bán hàng

Thời gian làm việc : 8h00 - 18h

Nghỉ trưa : 2 Tiếng ( 12h00 - 14h 00)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ, có kinh nghiệm làm về kế toán bán hàng.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Sử dụng cơ bản wold, excel

Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Tuần đường nghỉ 1 ngày , phụ cấp cơm trưa, phu cấp chuyên cần

Nghỉ trưa từ 12h-14h hàng ngày, có chỗ ngủ nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin