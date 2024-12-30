Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Km13, Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Thanh Trì,Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Kế toán bán hàng

nơi làm việc: Km13, Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Lập phiếu xuất bán hàng sau khi đã kiểm tra giá bán theo chính sách của từng khách hàng.

Căn cứ theo HĐ, chính sách bán hàng để xuất hóa đơn cho khách hàng.

Lập phiếu nhập kho hàng bán trả lại ,lập các biên bản có liên quan đến việc bán hàng và thu hồi hàng

Cuối ngày, kiểm tra các phiếu đã lập trong ngày để phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.

Lập phiếu xuất hàng tài trợ , cho mượn , thanh lý ... tùy theo chính sách cụ thể của Công ty.

Theo dõi , đôn đốc thu hồi hàng cho nhân viên kinh doanh mượn, hạch toán trị giá hàng nhân viên mượn vào công nợ khi quá thời hạn được phép mượn.

Theo dõi tiến trình nhập hàng vào kho và lập biên bản nhập hàng, lập phiếu nhập kho hàng mua.

Đối chiếu kho hàng ngày

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐTC

Hỗ trợ việc chung của Kế Toán khi cần thiết

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán 2 năm trở lên

- Tốt nghiệp Trung Cấp chuyên ngành Kế Toán trở lên

- Có khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt - Có khả năng xử lý các yêu cầu khác của công việc.

- Sử dụng thành thạo vi tính

- Biết sử dụng phần mềm kế toán misa,....

- Có trách nhiệm trong công việc

- Cẩn thận tỉ mỉ, trung thực

=> sẽ được đào tạo nâng cao

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến không hạn chế.

- Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch trong nước, nước ngoài ...

- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN ...

- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Thưởng nóng khi công việc đạt hiệu quả cao .Tăng lương định kỳ 1 năm 2 lần theo đánh giá

Cách Thức Ứng Tuyển

