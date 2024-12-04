Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A12/D7 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất hàng theo đơn tại showroom và các đơn qua sàn TMĐT (shoppe, lazada, tiktok,...)
Tạo đơn Viettel để chuyển phát cho khách hàng
Theo dõi số liệu xuất - nhập - tồn hàng hóa tại Showroom
Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm Misa
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính; Nữ
Có ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Tài Chisnnh, Kế toán, Kiểm toán,...
Thành thạo 1 phần mềm kế toán bất kỳ.
Có ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Tài Chisnnh, Kế toán, Kiểm toán,...
Thành thạo 1 phần mềm kế toán bất kỳ.
Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng liên quan đến kế toán
BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng Tết, các ngày lễ, du lịch, teambulding,...
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng liên quan đến kế toán
BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng Tết, các ngày lễ, du lịch, teambulding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI