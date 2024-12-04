Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A12/D7 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất hàng theo đơn tại showroom và các đơn qua sàn TMĐT (shoppe, lazada, tiktok,...)

Tạo đơn Viettel để chuyển phát cho khách hàng

Theo dõi số liệu xuất - nhập - tồn hàng hóa tại Showroom

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm Misa

Giới tính; Nữ

Có ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Tài Chisnnh, Kế toán, Kiểm toán,...

Thành thạo 1 phần mềm kế toán bất kỳ.

Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000

Được đào tạo kiến thức và kỹ năng liên quan đến kế toán

BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng Tết, các ngày lễ, du lịch, teambulding,...

