Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, TT.Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại nhà máy, sắp xếp xe đi hàng.
-Theo dõi chương trình KM, chế độ KM cho từng ĐL, KH
- Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho trưởng phòng kế toán;
- Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ;
- Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng;
- Làm báo giá, hợp đồng;
- Đốc thúc công nợ;
- Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty;
- Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán ra, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 06 tháng đến 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương;
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán hoặc tương đương.
- Giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và hướng dẫn nếu chưa có nhiều kinh nghiệm.
-Có học chuyên ngành kế toán, tuổi từ 24-33.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, TT. Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

