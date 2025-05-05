Tuyển Kế toán công nợ Tập Đoàn BRG (BRG Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

• Hạch toán theo dõi các khoản phải trả nhà cung cấp, phải thu khách hàng

• Kiểm tra phiếu nhập kho, nhập mua hàng, hồ sơ thanh toán với nhà cung cấp, hóa đơn đầu vào và kê khai thuế đầu vào. Lập bảng kê/Ủy nhiệm chi thanh toán/hạch toán các khoản chiết khấu/BAS (thưởng sau bán hàng) của các nhà cung cấp

• Kiểm tra, kiểm soát doanh thu bán hàng, chiết khấu, khuyến mại

• Xuất hóa đơn và hoàn thiện hồ sơ thanh toán hàng tháng cho khách hàng

• Kiểm soát và thực hiện đối chiếu công nợ định kì với khách hàng và nhà cung cấp

• Định kì lập báo cáo công nợ khách hàng, nhà cung cấp

• Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán theo phần hành được phân công, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin . Sắp xếp, tổ chức luân chuyển, lưu trữ chứng từ gọn gàng , khoa học

• Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng và các công việc được giao và số liệu báo cáo của mình

• Phối hợp thực hiện các công việc khác theo phân công , ủy quyền của Kế toán trưởng