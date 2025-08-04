Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật phát sinh ngân hàng hàng ngày

Quản lý hợp đồng của khách hàng

Lên doanh thu của các khách trên phần mềm

Theo dõi, rà soát công nợ phải thu, phải trả

Đối chiếu định kỳ với khách hàng và kết hợp với kinh doanh để thu hồi công nợ

Chốt công nợ phải thu-phải trả định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên

Làm các giấy tờ liên quan đến công nợ

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi: 22-30

Tối nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính-Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực logistics.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có kỹ năng giao tiếp, chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10tr

Thưởng Tháng 13 và tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

Ăn trưa tại công ty

Được đào tạo nâng cao chuyên môn

Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện

Tổ chức ngày Lễ-Tết, team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin