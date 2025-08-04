Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Kế toán công nợ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật phát sinh ngân hàng hàng ngày
Quản lý hợp đồng của khách hàng
Lên doanh thu của các khách trên phần mềm
Theo dõi, rà soát công nợ phải thu, phải trả
Đối chiếu định kỳ với khách hàng và kết hợp với kinh doanh để thu hồi công nợ
Chốt công nợ phải thu-phải trả định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên
Làm các giấy tờ liên quan đến công nợ
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi: 22-30
Tối nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính-Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực logistics.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có kỹ năng giao tiếp, chịu được áp lực công việc.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10tr
Thưởng Tháng 13 và tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
Ăn trưa tại công ty
Được đào tạo nâng cao chuyên môn
Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện
Tổ chức ngày Lễ-Tết, team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

