Tuyển Kế toán công nợ Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Bee building - số 175, 176 Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên công nợ theo danh sách khách hàng được phân công.

Thu đòi nhắc nợ sát sao theo đúng hợp đồng, quy trình kế toán.

Hạch toán sổ sách lên quan đến TK131;331

Kiểm tra HĐ khách hàng và attached file vào phần mềm.

Xuất hóa đơn đầu ra -> gửi khách hàng, nhập hóa đơn đầu ra vào phần mềm.

Gửi debit, chứng từ đến khách hàng.

Update công nợ cho sales mỗi tháng 1 lần, update công nợ từng khách hàng.

Báo cáo công nợ khó đòi của các khách hàng cho GĐVP. Đề ra các biện pháp làm việc với khách hàng có công nợ khó đòi.

Check số liệu công nợ của khách hàng được phân công để đảm bảo số liệu online trên phần mềm Kế toán được chính xác.

Gửi thư xác nhận công nợ cho khách hàng, chốt số dư vào cuối năm phục vụ cho mục đích kiểm soát và kiểm toán.

Lập dự phòng công nợ khó đòi.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên;

Có kinh nghiệm trên 1 năm làm kế toán công nợ (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kế toán tại công ty logistics);

Khả năng đánh máy tính nhanh (ưu tiên biết đánh 10 ngón);

Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thoả thuận tương xứng năng lực.

Xét tăng lương hàng năm.

Thưởng các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, thưởng tháng 13, thưởng Tết Âm (1-5 tháng lương))

Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp điện thoại.

Chế độ công tác phí tốt, cấp máy tính phụ vụ công việc.

Được đào tạo và hỗ trợ nhiều từ công ty.

Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.