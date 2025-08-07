Tuyển Kế toán công nợ Chailease International Leasing Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

• Liên hệ, làm việc trực tiếp, yêu cầu thanh toán đối với những khách hàng quá hạn thanh toán.

• Theo dõi và báo cáo định kỳ về cam kết thanh toán của khách hàng, đảm bảo cam kết thanh toán được hiện.

• Là đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty khi tiến hành giải quyết vụ việc tại cơ quan Tòa án, Thi hành án, Công an và các cơ quan khác có liên quan.

• Soạn và phát hành những tài liệu, thư tín liên quan đến thu hồi nợ.

• Thương lượng và đề xuất giảm số tiền nghĩa vụ của khách hàng.

• Tiến hành các thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản thuê.

• Tìm kiếm khách hàng mua để tiến hành bán thanh lý tài sản thuê.

• Làm việc với các cơ quan Nhà nước có liên quan để thực hiện công việc thu hồi nợ.

• Kiểm tra tài sản thuê theo chính sách của Công ty.

• Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công