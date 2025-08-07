Tuyển Kế toán công nợ Chailease International Leasing Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Chailease International Leasing Co., Ltd
- Hải Phòng: Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
• Liên hệ, làm việc trực tiếp, yêu cầu thanh toán đối với những khách hàng quá hạn thanh toán.
• Theo dõi và báo cáo định kỳ về cam kết thanh toán của khách hàng, đảm bảo cam kết thanh toán được hiện.
• Là đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty khi tiến hành giải quyết vụ việc tại cơ quan Tòa án, Thi hành án, Công an và các cơ quan khác có liên quan.
• Soạn và phát hành những tài liệu, thư tín liên quan đến thu hồi nợ.
• Thương lượng và đề xuất giảm số tiền nghĩa vụ của khách hàng.
• Tiến hành các thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản thuê.
• Tìm kiếm khách hàng mua để tiến hành bán thanh lý tài sản thuê.
• Làm việc với các cơ quan Nhà nước có liên quan để thực hiện công việc thu hồi nợ.
• Kiểm tra tài sản thuê theo chính sách của Công ty.
• Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tói thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc các vị trí về pháp lý khác
• Khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt
Tại Chailease International Leasing Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chailease International Leasing Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
