Tuyển Kế toán NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

a. Thực hiện công tác kế toán
- Hạch toán tiền bán hàng hóa và dịch vụ phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra, đối chiếu doanh thu và số tiền thu phát sinh hàng ngày
- Tổng hợp số liệu và xuất hóa đơn GTGT hàng ngày kịp thời theo đúng quy định
- Hạch toán doanh thu, thuế GTGT đầu ra.
- Trao đổi với kế toán tại các cơ sở khi có sai sót
- Lập bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra hàng tháng.
- Kiểm soát kho từng cơ sở
b. Công việc khác
- Tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan.
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
- Có từ 01 năm kinh nghiệm làm về mảng doanh thu
Kiến thức:
- Nắm vững các quy định về kế toán, thuế và các quy định hiện hành của Nhà nước
Kỹ năng:
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Thành thạo tin học văn phòng.
Phẩm chất:
- Tận tâm với công việc và công ty
- Làm việc đến cùng cho ra kết quả
- Phù hợp với bộ giá trị cốt lõi của công ty: tận tâm với công việc, kiên định với mục tiêu công việc, cam kết (giữ lời) với công việc, làm việc ra kết quả, có tính học hỏi.

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 10-12tr/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ,...
- Đầy đủ chế độ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

