Tuyển Kế toán NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

a. Thực hiện công tác kế toán

- Hạch toán tiền bán hàng hóa và dịch vụ phát sinh hàng ngày.

- Kiểm tra, đối chiếu doanh thu và số tiền thu phát sinh hàng ngày

- Tổng hợp số liệu và xuất hóa đơn GTGT hàng ngày kịp thời theo đúng quy định

- Hạch toán doanh thu, thuế GTGT đầu ra.

- Trao đổi với kế toán tại các cơ sở khi có sai sót

- Lập bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra hàng tháng.

- Kiểm soát kho từng cơ sở

b. Công việc khác

- Tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan.

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

- Có từ 01 năm kinh nghiệm làm về mảng doanh thu

Kiến thức:

- Nắm vững các quy định về kế toán, thuế và các quy định hiện hành của Nhà nước

Kỹ năng:

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Thành thạo tin học văn phòng.

Phẩm chất:

- Tận tâm với công việc và công ty

- Làm việc đến cùng cho ra kết quả

- Phù hợp với bộ giá trị cốt lõi của công ty: tận tâm với công việc, kiên định với mục tiêu công việc, cam kết (giữ lời) với công việc, làm việc ra kết quả, có tính học hỏi.

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 10-12tr/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ,...

- Đầy đủ chế độ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

