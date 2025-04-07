Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Baris Arch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Baris Arch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Baris Arch
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/05/2025
Công ty TNHH Baris Arch

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Baris Arch

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 50, Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa vào kho.
Kiểm tra và đối chiếu các hóa đơn liên quan đến xuất nhập hàng hóa.
Đối chiếu, cập nhật và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống quản lý.
Hạch toán các nghiệp vụ xuất nhập kho, nguyên vật liệu, và các loại chi phí liên quan.
Lập báo cáo tồn kho định kỳ và báo cáo xuất nhập tồn.
Thực hiện công tác kiểm kê kho định kỳ, đảm bảo tính chính xác của số liệu tồn kho.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo công tác kế toán kho được thực hiện suôn sẻ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam.
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm trong công tác kế toán kho, thủ kho.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các nghiệp vụ kế toán liên quan.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập.
Siêng năng, chịu được áp lực công việc, đặc biệt là trong môi trường sản xuất.
Sức khỏe tốt, khả năng làm việc trong môi trường yêu cầu cường độ công việc cao.
Ưu tiên ứng viên biết lái xe nâng hoặc có chứng chỉ lái xe nâng.

Tại Công ty TNHH Baris Arch Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ đãi ngộ: Thưởng lễ Tết, tháng 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng thi đua, phụ cấp đi lại.
Cơ hội nâng cao trình độ, làm việc nhóm và kỹ năng phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, bảo hiểm tai nạn 24/24 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Baris Arch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Baris Arch

Công ty TNHH Baris Arch

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

